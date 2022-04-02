Минздрав сообщил о загруженности коек для коронавирусных больных

13:03 08 ноября Киев, Украина

При таком стремительном росте заболеваемости коронавирусном, сопровождающимся тяжелыми формами течения болезни, возникла остря нехватка больничных коек для инфицированных пациентов. По данным Министерства здравоохранения, на сегодня, 8 ноября, в четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. При этом всего в стране заняты уже 60,5% таких мест.

Так, самыми загруженными являются больницы в Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях. В Киеве заняты 55,7% коек.

При этом в Херсонской, Тернопольской, Николаевской и Кировоградской областях заполненность больничных коек составляет менее 50%. В Херсонской области занято лишь 25,3% коек.

Всего в Украине введено уже 45 038 больничных кроватей.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 306,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области – 623,6. В Киеве показатель составляет 341,2.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев COVID-19. Скончались 138 человек.

Ранее стало известно, что Минздрав разворачивает COVID-госпиталь во Дворце спорта в Киеве. Уже определено, какое количество оборудования нужно для такого госпиталя.