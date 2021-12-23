Минздрав сообщил о 7 312 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, среди них 585 детей

За минувшие сутки 22 декабря медики диагностировали коронавирус у 7 312 человек, среди них 585 детей и 182 работника медицины.
Максимальное количество инфицированных за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а также в Донецкой, Львовской, Полтавской и Запорожской областях.
С тяжелым течением болезни вчера было госпитализировано 1 691 человек, скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом 275 человек. Выздоровели – 16 521.
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