Минздрав сообщил о 7 312 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, среди них 585 детей

08:39 23 Декабрь Киев, Украина

За минувшие сутки 22 декабря медики диагностировали коронавирус у 7 312 человек, среди них 585 детей и 182 работника медицины.



Максимальное количество инфицированных за прошедшие сутки зарегистрировано в Киеве и Киевской области, а также в Донецкой, Львовской, Полтавской и Запорожской областях.



С тяжелым течением болезни вчера было госпитализировано 1 691 человек, скончалось от осложнений, вызванных коронавирусом 275 человек. Выздоровели – 16 521.