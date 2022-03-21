Минздрав сообщил о 756 новых случаях заражения коронавирусом

09:24 26 июня Киев, Украина

За прошедшую пятницу в Украине от коронавируса скончалось 35 человек, смогли справиться с вирусом - 1 835, а инфицировались - 756.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 526 человек;

◾ летальных случаев - 35;

◾ выздоровели - 1835 человек;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 233 546 человек;

◾ выздоровели - 2 161 972 лица;

◾ летальных случаев - 52 269;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10780868.

За минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 21715 человек,

◾ методом ИФА - 8880 человек,

◾ экспресс-тестами - 15340 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
 
Фото: Коронавирус в Украине 26 июня 01