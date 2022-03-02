Минздрав сообщил о 2 137 новых случаях коронавируса

08:47 01 Июнь Киев, Украина

За все время пандемии умерло более 50 тыс. украинцев, за прошедшие сутки скончалось 163 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.



За сутки протестировано методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 271 человек, экспресс-тестами – 14 225 человек.



За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено



Количество случаев за сутки: В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 2 137 новых случаев коронавируса , в больницы попали 579 человек, недуг побороли 12 085 человек.От вируса за сутки скончалось 163 украинца. С начала пандемии вирус унес жизни 50 699 человек.За сутки протестировано методом ПЦР – 26 468 человек, методом ИФА – 11 271 человек, экспресс-тестами – 14 225 человек.За все время пандемии в Украине заболело 2 204 631 человек; выздоровели 2 053 167 человек; проведено ПЦР-тестов 10 207 245.



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