Минздрав сообщил о 13 276 новых случаях коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Украине выявили 508 инфицированных детей, общее число заболевших за сутки 13 276 человек.
Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
По его информации, в течение последних 24 часов были госпитализированы 2 545 человек, выздоровели – 10 240 человек, осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).
За сутки от коронавируса скончалось 430 украинцев. За все время пандемии - 35 017 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 436), в Киеве (1 432), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
С начала пандемии в Украине заболело 1 769 164 человек; выздоровели – 1 362 379 человек; проведено ПЦР-тестов – 8 397 586.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1432 случая;
Винницкая область - 446 случаев;
Волынская область - 317 случаев;
Днепропетровская область - 844 случая ;
Донецкая область - 523 случая;
Житомирская область - 213 случаев;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 611 случаев;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 889 случаев;
Кировоградская область - 99 случаев;
Луганская область - 217 случаев;
Львовская область - 1105 случаев;
Николаевская область - 369 случаев;
Одесская область - 1436 случаев;
Полтавская область - 730 случаев;
Ровенская область - 503 случая;
Сумская область - 205 случаев;
Тернопольская область - 511 случаев;
Харьковская область - 878 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 352 случая;
Черкасская область - 599 случаев;
Черновицкая область - 361 случай;
Черниговская область - 51 случай.
По его информации, в течение последних 24 часов были госпитализированы 2 545 человек, выздоровели – 10 240 человек, осуществлено тестирований за сутки - 91 978 (в том числе методом ПЦР – 41 512, методом ИФА – 21 279, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 187).
За сутки от коронавируса скончалось 430 украинцев. За все время пандемии - 35 017 летальных случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (1 436), в Киеве (1 432), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.
С начала пандемии в Украине заболело 1 769 164 человек; выздоровели – 1 362 379 человек; проведено ПЦР-тестов – 8 397 586.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1432 случая;
Винницкая область - 446 случаев;
Волынская область - 317 случаев;
Днепропетровская область - 844 случая ;
Донецкая область - 523 случая;
Житомирская область - 213 случаев;
Закарпатская область - 389 случаев;
Запорожская область - 611 случаев;
Ивано-Франковская область - 85 случаев;
Киевская область - 889 случаев;
Кировоградская область - 99 случаев;
Луганская область - 217 случаев;
Львовская область - 1105 случаев;
Николаевская область - 369 случаев;
Одесская область - 1436 случаев;
Полтавская область - 730 случаев;
Ровенская область - 503 случая;
Сумская область - 205 случаев;
Тернопольская область - 511 случаев;
Харьковская область - 878 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 352 случая;
Черкасская область - 599 случаев;
Черновицкая область - 361 случай;
Черниговская область - 51 случай.
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