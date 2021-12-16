Минздрав разъяснил правила ношения маски в "красной" зоне

13:00 24 Март Киев, Украина

Обязательное ношение защитных масок в общественных местах, находящихся в населенных пунктах, входящих в "красную" зону карантина, как того требует решение Кабинета Министров, не касается тех мест, в которых возможно соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.



"Сегодня Министерство здравоохранения разъяснило, что данное ограничение внедрено для улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции. То есть, когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии минимум 1,5 метра, тогда мы обязаны надеть средство индивидуальной защиты", - отметил Бондаренко.