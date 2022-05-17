Минздрав предупреждает: в 28 странах выявили новый штамм "Йота"

06:59 13 августа Киев, Украина

Расслабляться в отношении опасного коронавируса ещё не время. С ноября 2020 года штамм Йота был выявлен у пациентов в 28 странах мира. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, в Украине еще не зафиксирован штамм коронавируса "Йота", который впервые возник в США.

По его словам, в Украине не существует тест-систем для этого штамма и для его выявления Минздрав отправляет образцы, отобранные у пациентов с подозрением на данный штамм, в референс-лаборатории в ЕС.

"Согласно результатам тестирования, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины", - отметил Кузин.

Он также добавил, что Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять шесть основных типовых мутаций коронавируса - это штамы Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.

Также главный санврач отметил, что штамм "Йота" не новый штамм и ряд стран уже заявили о его циркуляции на своей территории.

В Винницкой области зафиксированы первые три смерти от штамма коронавируса "Дельта".