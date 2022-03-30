Минздрав планирует начать вакцинацию детей от коронавируса

15:27 02 июля Киев, Украина

В Украине планируют начать кампанию COVID-вакцинации детей, входящих в группу риска, в частности, детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Мы будем предлагать вакцинировать детей только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски связанные с COVID... Скорее всего, что летом. И это будет относиться не к 100% детей, а только к тем, у кого имеются тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID", - рассказал он.

Также Кузин не исключил, что в Украине вакцинация от COVID будет состоять из трех доз.