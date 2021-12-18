Минздрав обозначил "красным" еще две области

14:51 25 Март Киев, Украина

Минздрав Украины внес Николаевскую и Черкасскую области в "красную зону" эпидопасности, из-за значительного прироста заболевших COVID-19 .
 
Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины - в оранжевой зоне.
 
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 марта.
 
На данный момент "красными" обозначены регионы: 
  • Киев;
  • Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.
При этом еще 13 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности. В желтой зоне осталась только Херсонская область, а зеленых зон в Украине не осталось совсем.