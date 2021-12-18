Минздрав обозначил "красным" еще две области

14:51 25 Март Киев, Украина

Минздрав Украины внес Николаевскую и Черкасскую области в "красную зону" эпидопасности, из-за значительного прироста заболевших COVID-19

Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины - в оранжевой зоне.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 марта.

На данный момент "красными" обозначены регионы:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

При этом еще 13 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности. В желтой зоне осталась только Херсонская область, а зеленых зон в Украине не осталось совсем.