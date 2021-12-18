Минздрав обозначил "красным" еще две области

Минздрав Украины внес Николаевскую и Черкасскую области в "красную зону" эпидопасности, из-за значительного прироста заболевших COVID-19 .
Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины - в оранжевой зоне.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 марта.
На данный момент "красными" обозначены регионы:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
При этом еще 13 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности. В желтой зоне осталась только Херсонская область, а зеленых зон в Украине не осталось совсем.
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