Минздрав обнародовал новые данные эпидзонирования

На утро 3 августа в Киеве превышен допустимый порог заболеваемости, и еще в пяти областях превышен порог госпитализаций.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 80 чел. на 100 тыс. жителей.
В Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Донецкой области составляет 58,5% (норма не более 50%), Закарпатской - 93,5%, Ривненской - 150%, Тернопольской - 172,7%, Хмельницкой - 50,8%.
На Донетчине также зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - 4,5% (норма для "зеленой" зоны менее 4%). Кроме того, этот показатель также превышен на Луганщине - 4,7%.
Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее двух показателей.
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