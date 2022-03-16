Минздрав о сроках пребывания на больничном после COVID-19

Люди, перенесшие коронавирус, могут находится на больничном до одного месяца.
Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге.
«Согласно нашим нормативным документом, вы можете до месяца находиться на больничном после перенесения коронавирусной инфекции», — отметила она.
Голубовская добавила, что на данный момент в мире изучается так называемый постковидный синдром у тех, кто поборол заболевание.
По состоянию на 22 октября в Украине коронавирусом заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов — 6043. Последние два дня фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения. За минувшие сутки впервые обнаружили более 7000 инфицированных.
Об этом сообщила врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге.
«Согласно нашим нормативным документом, вы можете до месяца находиться на больничном после перенесения коронавирусной инфекции», — отметила она.
Голубовская добавила, что на данный момент в мире изучается так называемый постковидный синдром у тех, кто поборол заболевание.
По состоянию на 22 октября в Украине коронавирусом заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов — 6043. Последние два дня фиксируют антирекорды по количеству новых случаев заражения. За минувшие сутки впервые обнаружили более 7000 инфицированных.
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