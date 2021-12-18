Минздрав о начале учебного года – нужны ли маски?

16:47 30 Июль Киев, Украина

МОЗ и главный санитарный врач Виктор Ляшко урегулировали учебный процесс нового учебного года 2020. Опубликован документ в котором описаны основные правила в школах, в соответствии с карантинными мерами.

Скрин документа, датированного 30 июля, выложила в сеть глава Киевского городского департамента образования Елена Фиданян.

Так, в соответствии с ним, передвигаться по территории школы и заходить в школу можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.

Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями и «обследовать на признаки респираторных заболеваний». При обнаружении таких признаков ученика (ученицу) рекомендовано изолировать в отдельном помещении и проинформировать родителей.

Перемещения детей по заведению минимизируется в т. ч. путем проведения всех занятий в одном кабинете, а также составления расписания занятий так, чтобы уроки в разных классах начинались и заканчивались в разное время.

В туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (электоросушилки для рук). После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.