Минздрав о начале учебного года – нужны ли маски?

МОЗ и главный санитарный врач Виктор Ляшко урегулировали учебный процесс нового учебного года 2020. Опубликован документ в котором описаны основные правила в школах, в соответствии с карантинными мерами.
Скрин документа, датированного 30 июля, выложила в сеть глава Киевского городского департамента образования Елена Фиданян.
Так, в соответствии с ним, передвигаться по территории школы и заходить в школу можно только в маске, на занятиях маски разрешено не использовать. Руководителям учебных заведений рекомендовано разработать маршруты и график допуска учащихся в школу так, чтобы избежать скопления детей.
Контроль самочувствия школьников возложен на учителей, которые должны опрашивать учащихся перед занятиями и «обследовать на признаки респираторных заболеваний». При обнаружении таких признаков ученика (ученицу) рекомендовано изолировать в отдельном помещении и проинформировать родителей.
Перемещения детей по заведению минимизируется в т. ч. путем проведения всех занятий в одном кабинете, а также составления расписания занятий так, чтобы уроки в разных классах начинались и заканчивались в разное время.
В туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца (электоросушилки для рук). После каждого занятия классы следует проветривать как минимум в течение 10 минут.
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