Минздрав намерен утилизировать полмиллиона доз вакцины против коронавируса

13:16 05 Январь Киев, Украина

В первом квартале 2022 года Министерство здравоохранения Украины утилизирует 561 729 доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек.

Об этом сообщили в Минздраве.



В настоящее время просроченные вакцины находятся на региональных складах на карантине. Известно, что Министерство здравоохранения в июле 2021 года провело служебное расследование в отношении партии вакцины Коммирнати (Comirnaty/Pfizer), которая в связи с нарушением «холодовой цепи» при транспортировке вакцины была признана непригодной. для использования. По состоянию на конец декабря она перемещена на карантин в государственное предприятие "Укрмедснаб" и не утилизирована, поскольку проводят следственные действия.



В Минздраве добавили: по стандартам ВОЗ и ЮНИСЕФ прогнозируемый индикативный показатель потерь для жидких вакцин составляет до 25%.