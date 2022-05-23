Минздрав намерен проводить не менее 1 млн быстрых тестирований в месяц

15:07 19 декабря Киев, Украина

В последнее время украинцы стали гораздо реже самостоятельно обращаться к врачам за тестом на коронавирус. Чтобы отследить действительное число инфицированных, Минздрав принял решение о введении в Украине скринингового обследования населения с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Как заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, уже получили 260 тысяч быстрых тестов.

В следующую среду, по его словам, в Украину доставят еще 1,5 млн тестов. Минздрав планирует проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.

"Уже получено более 260 тысяч быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны", - заявил он.

Теперь, по его словам, тестами на антиген к коронавирусу для диагностирования COVID-19 у пациентов обеспечат семейных врачей.

"Мы изменили алгоритм, предоставили финансирование на семейных врачей. Сейчас мы хотим, чтобы у всех семейных врачей присутствовали тесты на антиген, чтобы они могли сделать соответствующее исследование", - сказал Степанов.

По его словам, соответствующая работа должна быть налажена до 23 декабря.

Ранее сегодня Степанов заявил, что в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID. Теперь делать тест будут и людям, у которых имеются признаки острой респираторной вирусной инфекции, сообщил глава МОЗ.