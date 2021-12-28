Минздрав: коронавирусом в Украине за минувшие сутки заболело 2 248 человек

08:24 28 Декабрь Киев, Украина

За минувшие сутки понедельника в Украине увеличился прирост инфицированных коронавирусом почти на 500 человек. Медики зафиксировали 2 248 новых случаев COVID-19. В числе инфицированных 137 детей и 19 медработников.



Об этом сообщает Минздрав Украины.



Также известно, что за минувшие сутки 27 декабря было госпитализировано 944 человека, скончалось – 134, выздороовело 4 789 человек.



Максимальное количество случаев инфицирования вирусом выявлено в Киеве, Киевской области, а также в Харьковской, Одесской и Черкасской областях.





