Минздрав изменил правила вакцинации от COVID-19

Минздрав разрешил вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех совершеннолетних. Вторую бустерную дозу следует вводить с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.
По словам санврача Игоря Кузина, ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируемая, но нужно быть готовыми к росту заболеваемости. Поэтому второй бустер разрешили для всех, но особенно советуют привиться людям с хроническими болезнями и старше 60 лет.
По словам санврача Игоря Кузина, ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируемая, но нужно быть готовыми к росту заболеваемости. Поэтому второй бустер разрешили для всех, но особенно советуют привиться людям с хроническими болезнями и старше 60 лет.
Кроме того, для детей от 5 до 11 лет разрешили прививку вакциной COMIRNATY (PFIZER) (ранее прививку разрешали только детям от 12 лет). На вакцинацию потребуется согласие родителей или опекуна.
В Минздраве отмечают, что Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, потому что прививка детей в возрасте от 5 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет. Обещают, что в ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.
Также были утверждены новые схемы вакцинации. Теперь инактивированную вакцину CORONOVAC можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин. Раньше прививки рекомендовали делать мРНК-вакцинами.
То есть если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.
Также уменьшили сроки между базовым курсом вакцинации (две прививки) и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.
Совершеннолетние сейчас могут получить базовый курс прививок вакцинами CoronaVac или Pfizer (две дозы) или Janssen (одна доза). В Украине доступно почти 5 миллионов доз вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen. Список пунктов вакцинации можно найти по ссылке.
В Минздраве отмечают, что Украина сейчас ожидает соответствующую вакцину, потому что прививка детей в возрасте от 5 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет. Обещают, что в ближайшее время эта вакцина будет доступна в Украине.
Также были утверждены новые схемы вакцинации. Теперь инактивированную вакцину CORONOVAC можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин. Раньше прививки рекомендовали делать мРНК-вакцинами.
То есть если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac.
Также уменьшили сроки между базовым курсом вакцинации (две прививки) и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.
Совершеннолетние сейчас могут получить базовый курс прививок вакцинами CoronaVac или Pfizer (две дозы) или Janssen (одна доза). В Украине доступно почти 5 миллионов доз вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen. Список пунктов вакцинации можно найти по ссылке.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии