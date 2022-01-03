Минздрав хочет упростить процедуру закупки ИФА-тестов и вакцины от гриппа

20:26 26 Август Киев, Украина

На рассмотрение Кабмина будет вынесен проект постановления, который упростит процедуру закупок ряда лекарственных средств, ИФА-тестов и вакцины от гриппа.

Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, передает УНН.

"На этой неделе на рассмотрение Кабмина будет внесен проект постановления относительно включения в перечень товаров и услуг, закупаемых по упрощенной процедуре, дополнительных лекарственных средств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов", - сказала замглавы Министерства здравоохранения.

Садовяк добавила, что в данный перечень необходимо включить услуги подвода кислорода к кроватям в медицинских учреждениях для пациентов у которых диагностировали COVID-19.

"Также основным требованием является доведение кислородных точек до 80% коек в медучреждениях. Это очень важное требование, ведь по статистике 80% пациентов с коронавирусной болезнью нуждаются в кислородной поддержке. Чтобы помочь медучреждениям организовать подвод к койкам и увеличить мощности кислородных станций нам необходимо внести в постановление Кабмина изменения, чтобы медучреждения могли закупать такой вид услуг по упрощенной процедуре", – добавила замминистра.

Садовяк также отметила, что Минздрав рекомендует медицинским учреждениям создать запас лекарств и средств индивидуальной защиты на три месяца.



Напомним, согласно данным полученным из разных регионов Украины, уровень ИФА-тестирования населения в нашей стране находится на очень низком уровне.