Минздрав хочет упростить процедуру закупки ИФА-тестов и вакцины от гриппа
20:26 26 Август Киев, Украина
На рассмотрение Кабмина будет вынесен проект постановления, который упростит процедуру закупок ряда лекарственных средств, ИФА-тестов и вакцины от гриппа.
Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, передает УНН.
"На этой неделе на рассмотрение Кабмина будет внесен проект постановления относительно включения в перечень товаров и услуг, закупаемых по упрощенной процедуре, дополнительных лекарственных средств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов", - сказала замглавы Министерства здравоохранения.
Садовяк добавила, что в данный перечень необходимо включить услуги подвода кислорода к кроватям в медицинских учреждениях для пациентов у которых диагностировали COVID-19.
"Также основным требованием является доведение кислородных точек до 80% коек в медучреждениях. Это очень важное требование, ведь по статистике 80% пациентов с коронавирусной болезнью нуждаются в кислородной поддержке. Чтобы помочь медучреждениям организовать подвод к койкам и увеличить мощности кислородных станций нам необходимо внести в постановление Кабмина изменения, чтобы медучреждения могли закупать такой вид услуг по упрощенной процедуре", – добавила замминистра.
Садовяк также отметила, что Минздрав
рекомендует медицинским учреждениям создать запас лекарств и средств индивидуальной защиты на три месяца.
Напомним, согласно данным полученным из разных регионов Украины, уровень ИФА-тестирования населения в нашей стране находится на очень низком уровне.
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