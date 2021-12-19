Минздрав говорит о снижении прироста COVID-19. Появился новый тип Дельта Плюс

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине подобна качелям, которые устремляются то вверх, то вниз. Очевидно, что сейчас «ковидные качели» пошли вниз. По информации Министерства здравоохранения, снижение показателя суточной заболеваемости наблюдается уже три дня. За вчерашние сутки коронавирусом в стране заболели 18 250 человек.

В числе заболевших за 19 ноября 1463 детей и 380 медиков. Отправлены на больничные койки 3 594 человека, выздоровел 21 979 человек, а не смогли побороть болезнь – 664.

Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Днепропетровской области (1870), Киеве (1484) и Запорожской области (1027).

В Украине за весь период пандемии заболело – 3 322 308 человек; выздоровело – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.

Число новых случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 1484

Винницкая – 776

Волынская – 652

Днепропетровская – 1870

Донецкая – 1010

Житомирская – 547

Закарпатская – 519

Запорожская – 1027

Ивано-Франковская – 570

Киевская – 965

Кировоградская – 234

Луганская – 255

Львовская – 1017

Николаевская – 907

Одесская – 840

Полтавская – 931

Ровенская – 661

Сумская – 461

Тернопольская – 336

Харьковская – 657

Херсонская – 222

Хмельницкая – 735

Черкасская – 704

Черновицкая – 203

Черниговская – 667

В Минздраве считают, что волна заболевания пошла на спад, о чем свидетельствуют ряд позитивных показателей. Но угроза новой вспышки остается.

А между тем, в стране выявлен новый подтип штамма коронавируса Дельта - AY.4.2 – Дельта Плюс. Этот вирус обнаружен уже в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.

Особенность данного подвида вируса в том, что он еще более заразен и распространяется на 10-15% быстрее, чем другие подтипы штамма.