Минздрав говорит о снижении прироста COVID-19. Появился новый тип Дельта Плюс

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Украине подобна качелям, которые устремляются то вверх, то вниз. Очевидно, что сейчас «ковидные качели» пошли вниз. По информации Министерства здравоохранения, снижение показателя суточной заболеваемости наблюдается уже три дня. За вчерашние сутки коронавирусом в стране заболели 18 250 человек.
В числе заболевших за 19 ноября 1463 детей и 380 медиков. Отправлены на больничные койки 3 594 человека, выздоровел 21 979 человек, а не смогли побороть болезнь – 664.
Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Днепропетровской области (1870), Киеве (1484) и Запорожской области (1027).
В Украине за весь период пандемии заболело – 3 322 308 человек; выздоровело – 2 748 500 человек; летальных исходов – 80 895.
Число новых случаев COVID-19 в регионах:
- Киев – 1484
- Винницкая – 776
- Волынская – 652
- Днепропетровская – 1870
- Донецкая – 1010
- Житомирская – 547
- Закарпатская – 519
- Запорожская – 1027
- Ивано-Франковская – 570
- Киевская – 965
- Кировоградская – 234
- Луганская – 255
- Львовская – 1017
- Николаевская – 907
- Одесская – 840
- Полтавская – 931
- Ровенская – 661
- Сумская – 461
- Тернопольская – 336
- Харьковская – 657
- Херсонская – 222
- Хмельницкая – 735
- Черкасская – 704
- Черновицкая – 203
- Черниговская – 667
В Минздраве считают, что волна заболевания пошла на спад, о чем свидетельствуют ряд позитивных показателей. Но угроза новой вспышки остается.
А между тем, в стране выявлен новый подтип штамма коронавируса Дельта - AY.4.2 – Дельта Плюс. Этот вирус обнаружен уже в Одесской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Херсонской областях.
Особенность данного подвида вируса в том, что он еще более заразен и распространяется на 10-15% быстрее, чем другие подтипы штамма.
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