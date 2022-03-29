Минздрав готовится развернуть полевые госпитали

В Киеве на территории Дворца спорта и Выставочного центра, могут развернуть полевой госпиталь для приема больных коронавирусом.
Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, сейчас продолжается оценка затрат для этого проекта.
По словам Ляшко, сейчас продолжается оценка затрат для этого проекта.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что госпиталь также могут развернуть в выставочном центре столицы.
По словам Степанова, Украине грозит коллапс в больницах из-за роста количества зараженных коронавирусом, медучреждения не смогут принимать пациентов.
По словам Степанова, Украине грозит коллапс в больницах из-за роста количества зараженных коронавирусом, медучреждения не смогут принимать пациентов.
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