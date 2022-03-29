Минздрав готовится развернуть полевые госпитали

07:23 03 ноября Киев, Украина

Киеве на территории Дворца спорта и Выставочного центра, могут развернуть полевой госпиталь для приема больных коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



По словам Ляшко, сейчас продолжается оценка затрат для этого проекта.

"Это большие площади, на которых дополнительно размещаются кровати таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-мест, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", – сказал главный санврач.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что госпиталь также могут развернуть в выставочном центре столицы.



По словам Степанова, Украине грозит коллапс в больницах из-за роста количества зараженных коронавирусом, медучреждения не смогут принимать пациентов.