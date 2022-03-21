Минздрав допустил вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech для вакцинации беременных женщин

13:32 24 июня Киев, Украина

На сегодняшний день единственной вакциной, которую медики допускают в использовании для беременных женщин является вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech.





Отмечается, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19. Об этом Минздрав сообщил в своем Telegram-канале 24 июня.Отмечается, что беременные женщины могут тяжелее переносить COVID-19.

"Если у беременной высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить с врачом возможность вакцинации. Если, по мнению врача, польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, то женщину рекомендовано прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина – Comirnaty от Pfizer-BioNTech", – указали в НСЗУ.

В случае, если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе (в Украине это AstraZeneca, Covishield, SKBio) до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второго этапа вакцинирования.



На основе этой информации женщина должна будет решить, нужна ли ей вторая доза вакцины во время беременности или уже после родов.



Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.



Подчеркивается, что инструкция CoronaVac от Sinovac Biotech запрещает использовать ее у беременных.