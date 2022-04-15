Минздрав: 1 млн 400 тыс человек в Украине получили обе дозы вакцины от коронавируса

С момента запуска программы вакцинирования украинского населения и на сегодняшний день, медики сделали более 4 млн прививок от коронавируса.
Об этом сообщает Минздрав.
Так, за минувшие сутки вакцинировано 111 150 человек. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы - 45 924 человека.
В течение суток работали: 741 мобильных бригад, 1615 пункта прививки, 56 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу - 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4011040 прививок.
Так, за минувшие сутки вакцинировано 111 150 человек. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы - 45 924 человека.
В течение суток работали: 741 мобильных бригад, 1615 пункта прививки, 56 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу - 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4011040 прививок.
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