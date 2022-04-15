Минздрав: 1 млн 400 тыс человек в Украине получили обе дозы вакцины от коронавируса

09:26 17 июля Киев, Украина

С момента запуска программы вакцинирования украинского населения и на сегодняшний день, медики сделали более 4 млн прививок от коронавируса.
 
Об этом сообщает Минздрав.

Так, за минувшие сутки вакцинировано 111 150 человек. Одну дозу получили 65 226 человек полностью иммунизированы - 45 924 человека.

В течение суток работали: 741 мобильных бригад, 1615 пункта прививки, 56 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 604 862 человека, из них получили 1 дозу - 2 604 860 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 406 180 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4011040 прививок.
 
Фото: Темпы вакцинации в Украине на 17 июля 01
Фото: Темпы вакцинации в Украине на 17 июля 02