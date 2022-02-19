Министр финансов Украины рассказал, сколько потрачено на борьбу с пандемией

11:31 18 Февраль Киев, Украина

Общие расходы Украины на борьбу с пандемией Covid-19 с начала составили 130 млрд грн. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, выступая в Верховной Раде Украины в рамках часа вопросов к правительству.



По словам Министра, это позволило существенно увеличить объем поддержки медицинской отрасли, финансирование которой, в частности, в 2022 году запланировано на уровне 233 млрд грн.



Значительное количество средств, по словам министра, также пошло на поддержку граждан и бизнеса.



«Благодаря реализации программ «Доступные кредиты», «Доступная ипотека», «поддержка» субъекты хозяйствования Украины смогли адаптироваться к карантинным ограничениям, вызванным пандемией», – считает министр.



Также Сергей Марченко сообщил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, вызванные пандемией, прошлый год стал для Украины годом макроэкономической стабильности и среднесрочного бюджетного планирования.