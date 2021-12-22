Министр Филиппин второй раз подцепил COVID-19

Стало известно, что после того как министра Филиппин Эдуардо Аньо переболел коронавирусом в марте этого года, у него снова диагностировали это заболевание. Проведенные у него 15 августа тесты подтвердили, что чиновник повторно заболел этим вирусным заболеванием.
Ранее 58-летний Аньо проходил курс лечения и тесты показали отрицательный результат.
На данный момент за ним наблюдают врачи.
По последним данным, коронавирусом на Филиппинах заразились более 153 тысяч человек, погибли свыше 2,4 тысяч пациентов.
Как сообщалось ранее, Украина третий день обновляет антирекорды по COVID. За последние сутки обнаружили 1847 новых инфицированных, 33 пациента с коронавирусом скончались.
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