Минимальный прирост с начала года: в Украине выявили 296 новых случаев COVID-19

09:01 22 июня Киев, Украина

На утро 22 июня в Украине существенно улучшилась ситуация с COVID-19 — зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса.
 
Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 318 человек;
🔹летальных исходов - 21;
🔹выздоровели - 829 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.
 
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 230 142 лица;
🔸выздоровели - 2 152 969 человек;
🔸летальных исходов - 52 053;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.
 
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
  • Киев - 87
  • Винницкая область - 2
  • Волынская область - 9
  • Днепропетровская область - 14
  • Донецкая область - 0
  • Житомирская область - 3
  • Закарпатская область - 0
  • Запорожская область - 30
  • Ивано-Франковская область - 0
  • Киевская область - 3
  • Кировоградская область - 2
  • Луганская область - 3
  • Львовская область - 14
  • Николаевская область - 18
  • Одесская область - 17
  • Полтавская область - 14
  • Ровенская область - 5
  • Сумская область - 11
  • Тернопольская область - 5
  • Харьковская область - 6
  • Херсонская область - 7
  • Хмельницкая область - 6
  • Черкасская область - 3
  • Черновицкая область - 18
  • Черниговская область - 19