Минимальный прирост с начала года: в Украине выявили 296 новых случаев COVID-19

На утро 22 июня в Украине существенно улучшилась ситуация с COVID-19 — зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса.
Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 318 человек;
🔹летальных исходов - 21;
🔹выздоровели - 829 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.
🔹летальных исходов - 21;
🔹выздоровели - 829 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 230 142 лица;
🔸выздоровели - 2 152 969 человек;
🔸летальных исходов - 52 053;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.
🔸заболело - 2 230 142 лица;
🔸выздоровели - 2 152 969 человек;
🔸летальных исходов - 52 053;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев - 87
- Винницкая область - 2
- Волынская область - 9
- Днепропетровская область - 14
- Донецкая область - 0
- Житомирская область - 3
- Закарпатская область - 0
- Запорожская область - 30
- Ивано-Франковская область - 0
- Киевская область - 3
- Кировоградская область - 2
- Луганская область - 3
- Львовская область - 14
- Николаевская область - 18
- Одесская область - 17
- Полтавская область - 14
- Ровенская область - 5
- Сумская область - 11
- Тернопольская область - 5
- Харьковская область - 6
- Херсонская область - 7
- Хмельницкая область - 6
- Черкасская область - 3
- Черновицкая область - 18
- Черниговская область - 19
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии