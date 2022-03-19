Минимальный прирост с начала года: в Украине выявили 296 новых случаев COVID-19

09:01 22 июня Киев, Украина

На утро 22 июня в Украине существенно улучшилась ситуация с COVID-19 — зарегистрировано 296 новых случаев коронавируса

Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав.



Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 318 человек;

🔹летальных исходов - 21;

🔹выздоровели - 829 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 11 881 человека, методом ИФА - 1448 человек, экспресс-тестами - 4100 человек.

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 230 142 лица;

🔸выздоровели - 2 152 969 человек;

🔸летальных исходов - 52 053;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 690 896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины: