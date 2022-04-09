Милованов: если бы не ослабили карантин в августе-сентябре, уберегли бы от смерти 14-16 тысяч человек

05:55 13 ноября Киев, Украина

Опираться не на политическую целесообразность, а держать курс жесткого карантина - единственно правильное решение в условиях быстрого распространения пандемии. Однако, украинская экономика не может себе этого позволить, уверен экс-министр экономики Тимофей Милованов.



"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч человек в целом", - сказал он.



Милованов уверен, что такого количества смертей от коронавируса можно было избежать.



"Если бы не были б изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию ... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - заявил Милованов.



Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.



"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - отметил президент Киевской школы экономики.