Михаил Подоляк о возможном локдауне: ограничения в Украине будут вводиться точечно

19:27 03 ноября Киев, Украина

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом, правительство Украины будет рассматривать возможность введения повторного локдауна в стране.









По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента случаев заболевания в тяжелых формах и заполняемости больничных коек. ОП отслеживают ситуацию с эпидемией по всем показателям. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента случаев заболевания в тяжелых формах и заполняемости больничных коек. ОП отслеживают ситуацию с эпидемией по всем показателям.

"Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм, и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин" , – утверждает Подоляк.

При этом он добавил, что точного параметра (например, более 10 тыс. новых случаев коронавируса в сутки) недостаточно. Ограничения, скорее всего, будут вводиться точечно, так как в каждой области Украины разная эпидемическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.