Михаил Подоляк о возможном локдауне: ограничения в Украине будут вводиться точечно

В случае резкого роста заболеваемости коронавирусом, правительство Украины будет рассматривать возможность введения повторного локдауна в стране.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента случаев заболевания в тяжелых формах и заполняемости больничных коек. ОП отслеживают ситуацию с эпидемией по всем показателям.
По его словам, карантинные ограничения зависят от уровня смертности, процента случаев заболевания в тяжелых формах и заполняемости больничных коек. ОП отслеживают ситуацию с эпидемией по всем показателям.
При этом он добавил, что точного параметра (например, более 10 тыс. новых случаев коронавируса в сутки) недостаточно. Ограничения, скорее всего, будут вводиться точечно, так как в каждой области Украины разная эпидемическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.
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