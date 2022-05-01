Мероприятия украинской власти по противодействию пандемии

Учитывая особенности течения коронавирусной болезни (COVID-19) на территории государства, Кабинетом Министров Украины обеспечено посуточный мониторинг мероприятий по противодействию пандемии, особое внимание уделяется условиям работы, социальным гарантиям медицинских работников, привлеченных к лечению больных COVID-19. Приняты первоочередные меры по выплате медицинским работникам предусмотренной надбавки к заработной плате, закупки современных средств защиты, внедрение протоколов лечения.

В медицинских учреждениях исключены случаи отсутствия ПЦР-тестов для выявления больных COVID-19.

Также решается проблема своевременного предоставления результатов ПЦР-тестов, закуплены новейшие образцы лабораторного оборудования, увеличено количество работников, что позволяет уменьшить сроки обработки образцов анализов, обновлены протоколы обращения с медицинскими отходами.

В соответствующих медицинских учреждениях оборудованы специализированные «ковидни» койко-места с возможностью использования для лечения кислородозависимого больных.

Лечебные учреждения, определенные на лечение вирусной инфекции, обустроены общими системами подачи кислорода или индивидуальных кислородных концентраторов. Введены дополнительные штатные единицы, проведено обучение обслуживающего персонала, как врачей умеющие применять в лечении, так и лиц по обслуживанию систем подачи кислорода. Выделено дополнительное финансирование на восстановление (выполнение регламентных работ) на кислородном оборудовании, происходит замена изношенного оборудования или такого, что не соответствует техническим условиям безопасной эксплуатации, с целью устранения предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.

Так, вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций, в части утилизации медицинских отходов, а также охраны окружающей природной среды в целом, рассмотрены на рабочей встрече руководителей правоохранительных и уполномоченных органов государственного надзора (контроля).