Мэр Одессы получил положительный тест на Covid

20:48 09 декабря Киев, Украина

Городской глава Одессы Геннадий Труханов ушел на самоизоляцию, после получения положительного теста на коронавирусную болезнь Covid-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в среду, 9 декабря.

"Получил положительный тест на Covid-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - сообщил Геннадий Труханов.

Политик уточнил, что мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.