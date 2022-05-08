Мэр Одессы получил положительный тест на Covid
20:48 09 декабря Киев, Украина
Городской глава Одессы Геннадий Труханов
ушел на самоизоляцию, после получения положительного теста
на коронавирусную болезнь Covid-19.
Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в среду, 9 декабря.
"Получил положительный тест на Covid-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. Не скрою: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое. Поэтому в любом случае остаюсь на связи и буду в телефонном режиме регулировать работу городских служб", - сообщил Геннадий Труханов.
Политик уточнил, что мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса.
"Еще раз прошу одесситов придерживаться правил безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию. На сегодняшний день это наиболее действенные и при этом простые способы избежать заболевания. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких!" - резюмировал Труханов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии