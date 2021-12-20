Медики зафиксировали прирост инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки заболело 7 283 человека

08:45 14 Декабрь Киев, Украина

Медики сообщили о росте количества инфицированных коронавирусом за минувшие сутки понедельника - 7 283. Среди них 566 детей и 134 работника сферы здравоохранения.



С начала пандемии в Украине⤵️



🔺заболело – 3 570 448 человек;

🔺выздоровело – 3 233 009 человек;

🔺скончалось – 91 602;



За минувшие сутки смогли справиться с вирусом и выздороветь 27 130 человек, скончались – 387 человек, были госпитализированы с тяжелым течением болезни 1 123 человека.



Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки зафиксировано в Волынской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.