Медики зафиксировали прирост инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки заболело 7 283 человека

Медики сообщили о росте количества инфицированных коронавирусом за минувшие сутки понедельника - 7 283. Среди них 566 детей и 134 работника сферы здравоохранения.
С начала пандемии в Украине⤵️
🔺заболело – 3 570 448 человек;
🔺выздоровело – 3 233 009 человек;
🔺скончалось – 91 602;
За минувшие сутки смогли справиться с вирусом и выздороветь 27 130 человек, скончались – 387 человек, были госпитализированы с тяжелым течением болезни 1 123 человека.
Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки зафиксировано в Волынской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
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