Медики зафиксировали прирост инфицированных коронавирусом, за минувшие сутки заболело 7 283 человека

08:45 14 Декабрь Киев, Украина

Медики сообщили о росте количества инфицированных коронавирусом за минувшие сутки понедельника - 7 283. Среди них 566 детей и 134 работника сферы здравоохранения.

С начала пандемии в Украине⤵️

🔺заболело – 3 570 448 человек;
🔺выздоровело – 3 233 009 человек;
🔺скончалось – 91 602;

За минувшие сутки смогли справиться с вирусом и выздороветь 27 130 человек, скончались – 387 человек, были госпитализированы с тяжелым течением болезни 1 123 человека.

Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки зафиксировано в Волынской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.
 
Фото: Коронавирус в Украине 14 декабря