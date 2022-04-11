Медики зафиксировали почти 500 новых случаев инфицирования коронавирусом

От последствий коронавирусной болезни в Украине за минувшие сутки скончалось 36 человек, выздоровело на порядок больше - 750.
Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Минздрав.
"За сутки 12 июля 2021 года в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 249 человек;
летальных исходов - 36;
выздоровели - 750 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10 428 человек.
"За сутки 12 июля 2021 года в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 249 человек;
летальных исходов - 36;
выздоровели - 750 человек;
протестировано: методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10 428 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 241 698 человек;
выздоровели - 2 178 279 человек;
летальных исходов - 52 640;
проведено ПЦР-тестов - 11 063 662.
Отмечается, что среди заболевших за минувшие сутки: детей - 28, медработников - 11.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 142 случая;
Винницкая область - 6 случаев;
Волынская область - 3 случая;
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 3 случая;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 9 случаев;
Ивано-Франковская - 2 случая;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 28 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 49 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 12 случаев;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 23 случая;
Херсонская область - 13 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 18 случаев;
Черновицкая область - 6 случаев;
Черниговская область - 8 случаев.
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