Медики зафиксировали почти 500 новых случаев инфицирования коронавирусом

08:36 13 июля Киев, Украина

От последствий коронавирусной болезни в Украине за минувшие сутки скончалось 36 человек, выздоровело на порядок больше - 750.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Минздрав.



"За сутки 12 июля 2021 года в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.



Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 249 человек;

летальных исходов - 36;

выздоровели - 750 человек;

протестировано: методом ПЦР - 20 909 человек, методом ИФА - 9783 лица, экспресс-тестами - 10 428 человек.