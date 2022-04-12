Медики зафиксировали 547 случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки

В Украине за прошедшие сутки выявлено 547 новых случая инфицирования коронавирусом, среди них 34 ребенка и 23 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 14 июля.
Также сообщается о 25 летальных случаях и 797 пациентах, которые выздоровели.
С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, из них 2 179 076 выздоровели, летальных исходов — 52 665.
Ситуация з COVID-19 в регионах:
г. Киев — 165 случаев;
Винницкая область — 6 случаев;
Волынская область — 6 случаев;
Днепропетровская область — 31 случай;
Донецкая область — 31 случай;
Житомирская область — 4 случая;
Закарпатская область — 6 случаев;
Запорожская область — 26 случаев;
Ивано-Франковская область — 2 случая;
Киевская область — 39 случаев;
Кировоградская область — 2 случая;
Луганская область — 23 случая;
Львовская область — 22 случая;
Николаевская область — 19 случаев;
Одесская область — 36 случаев;
Полтавская область — 13 случаев;
Ровенская область — 6 случаев;
Сумская область — 22 случая;
Тернопольская область — 1 случай;
Харьковская область — 20 случаев;
Херсонская область — 25 случаев;
Хмельницкая область — 18 случаев;
Черкасская область — 13 случаев;
Черновицкая область — 11 случаев.
С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, из них 2 179 076 выздоровели, летальных исходов — 52 665.
Ситуация з COVID-19 в регионах:
г. Киев — 165 случаев;
Винницкая область — 6 случаев;
Волынская область — 6 случаев;
Днепропетровская область — 31 случай;
Донецкая область — 31 случай;
Житомирская область — 4 случая;
Закарпатская область — 6 случаев;
Запорожская область — 26 случаев;
Ивано-Франковская область — 2 случая;
Киевская область — 39 случаев;
Кировоградская область — 2 случая;
Луганская область — 23 случая;
Львовская область — 22 случая;
Николаевская область — 19 случаев;
Одесская область — 36 случаев;
Полтавская область — 13 случаев;
Ровенская область — 6 случаев;
Сумская область — 22 случая;
Тернопольская область — 1 случай;
Харьковская область — 20 случаев;
Херсонская область — 25 случаев;
Хмельницкая область — 18 случаев;
Черкасская область — 13 случаев;
Черновицкая область — 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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