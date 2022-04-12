Медики зафиксировали 547 случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки

Также сообщается о 25 летальных случаях и 797 пациентах, которые выздоровели.С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 242 245 человек, из них 2 179 076 выздоровели, летальных исходов — 52 665.г. Киев — 165 случаев;Винницкая область — 6 случаев;Волынская область — 6 случаев;Днепропетровская область — 31 случай;Донецкая область — 31 случай;Житомирская область — 4 случая;Закарпатская область — 6 случаев;Запорожская область — 26 случаев;Ивано-Франковская область — 2 случая;Киевская область — 39 случаев;Кировоградская область — 2 случая;Луганская область — 23 случая;Львовская область — 22 случая;Николаевская область — 19 случаев;Одесская область — 36 случаев;Полтавская область — 13 случаев;Ровенская область — 6 случаев;Сумская область — 22 случая;Тернопольская область — 1 случай;Харьковская область — 20 случаев;Херсонская область — 25 случаев;Хмельницкая область — 18 случаев;Черкасская область — 13 случаев;Черновицкая область — 11 случаев.