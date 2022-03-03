Медики начали обращаться за COVID-выплатами

05:51 09 Октябрь Киев, Украина

К медико-социальным экспертным комиссиям (МСЭК) вследствие заболевания коронавирусом, уже обратились 732 медицинских работника. Об этом в четверг, 8 октября, заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.