Медики из Британии и Канады выделили ранние симптомы коронавируса

18:24 19 ноября Киев, Украина

Самый коварный и сложно диагностируемый симптом наличия коронавируса- это спутанность сознания. Она может протекать латентно, а может иметь ярко выраженную форму- все зависит от серьезности заболевания.



Врачи из Британии и Канады перечислили четыре симптома, которые могут свидетельствовать о заражении коронавирусом на ранней стадии. Об этом сообщает Express в четверг, 19 ноября.



В частности, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.



"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19", - заявил ученый, врач из Университета Альберты Митч Уилсон, призвав не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.



Доктор Даяна Галл добавила, что диарея является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом.



Следующий признак инфицирования - конъюнктивит, выяснила Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко - примерно в трех процентах случаев.



"Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость", — пояснили специалисты из США.



Третий симптом коронавируса - спутанность сознания, говорят ученые из Имперского колледжа в Лондоне. Она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий. Повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.



Наконец, четвертый симптом - утомляемость. Ученые из Тринити колледжа в Дублине выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.