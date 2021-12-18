Материальная компенсация за вакцинацию и фотожабы на эту тему

11:29 16 Ноябрь Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения пообещал 1 тысячу гривен каждому украинцуполучившему две дозы Covid-прививки.

В соцсетях сразу же появились мемы и фотожабы на эту тему.

В частности, украинцы вспомнили, что когда-то Юлия Тимошенко уже также производила выплаты размером 1000 грн. Тогда эти деньги называли «Юлина тысяча». Теперь же появилась «Вовина тысяча». 
 
Фото: Материальная компенсация за вакцинацию
Фото: Материальная компенсация за вакцинацию 01
Фото: Материальная компенсация за вакцинацию 02
 

Программа стартует с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусмотрены альтернативные способы получения выплат.

Президент отметил, что в общая сумма материальных выплат за прохождение вакцинации насчитывпет около 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.

 