Материальная компенсация за вакцинацию и фотожабы на эту тему

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения пообещал 1 тысячу гривен каждому украинцу, получившему две дозы Covid-прививки.
В соцсетях сразу же появились мемы и фотожабы на эту тему.
В частности, украинцы вспомнили, что когда-то Юлия Тимошенко уже также производила выплаты размером 1000 грн. Тогда эти деньги называли «Юлина тысяча». Теперь же появилась «Вовина тысяча».
В соцсетях сразу же появились мемы и фотожабы на эту тему.
В частности, украинцы вспомнили, что когда-то Юлия Тимошенко уже также производила выплаты размером 1000 грн. Тогда эти деньги называли «Юлина тысяча». Теперь же появилась «Вовина тысяча».
Программа стартует с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусмотрены альтернативные способы получения выплат.
Президент отметил, что в общая сумма материальных выплат за прохождение вакцинации насчитывпет около 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.
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