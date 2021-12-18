Материальная компенсация за вакцинацию и фотожабы на эту тему

Программа стартует с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и Дії, предусмотрены альтернативные способы получения выплат.

Президент отметил, что в общая сумма материальных выплат за прохождение вакцинации насчитывпет около 6 миллиардов гривен: 3 миллиарда в этом году и еще три - в следующем.