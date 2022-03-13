Максим Степанов: В Украине более 75% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет

16:27 19 октября Киев, Украина

В Украине более 75% смертей от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, приходится на людей старше 60 лет, заявил на ежедневном брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.



«Самая уязвимая категория людей - это люди старше 60 лет. Всего в период пандемии таких пациентов было 77 156 человек или 25,8%. Между тем, 75% от общего числа умерших от коронавируса - люди старше 60 лет. Все, обращаюсь к подрастающему поколению: берегите родителей, бабушек и дедушек, чтобы они не выходили из дома без надобности », - сказал министр здравоохранения.



По его словам, течение болезни также осложняется основными состояниями здоровья пациента: сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, опухолями, заболеваниями почек, печени, легких и т. Д. Министр здравоохранения еще раз призвал граждан соблюдать установленные в стране правила и рекомендации Минздрава, что позволит предотвратить заражение и распространение коронавирусной болезни.



Стоит отметить, что всего во время пандемии в Украине заболели 303 638 человек. В общей сложности 126 489 пациентов выздоровели, и 5 673 человека умерли.