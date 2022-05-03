Ляшко: в августе скорость вакцинации украинцев вырастет в полтора раза

Украинские медики получили распоряжение увеличить скорость вакцинации в текущем месяце в полтора раза, охватив при этом минимум 4,5 млн человек.
Об этом заявил Виктор Ляшко в Facebook в понедельник, 2 августа.
"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", - написал министр.
Он напомнил, что за июль было сделано 2 917 636 прививок, что почти на 250 тысяч больше чем за все предыдущие месяцы вместе взятые. При этом в июле план вакцинации был выполнен наполовину.
"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть", - призвал Ляшко.
Согласно обновленному плану, в августе намерены сделать 6 миллионов прививок, а с осени выйти на показатель более 8 миллионов в месяц.
На данный момент в Украине всего сделали 5 632 783 прививки, из них первой дозой привиты 3 599 167 человек, второй дозой – 2 033 616 человек.
"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза", - написал министр.
Он напомнил, что за июль было сделано 2 917 636 прививок, что почти на 250 тысяч больше чем за все предыдущие месяцы вместе взятые. При этом в июле план вакцинации был выполнен наполовину.
"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! Дельта-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть", - призвал Ляшко.
Согласно обновленному плану, в августе намерены сделать 6 миллионов прививок, а с осени выйти на показатель более 8 миллионов в месяц.
На данный момент в Украине всего сделали 5 632 783 прививки, из них первой дозой привиты 3 599 167 человек, второй дозой – 2 033 616 человек.
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