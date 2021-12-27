Ляшко: те кто не верит в коронавирус могут проехать на запад Украины

С учетом всех введенных карантинных ограничений, по официальным данным, во всем мире от коронавируса уже умерло около одного миллиона человек, заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Тем из украинцев, кто "не верит в коронавирус", следует пообщаться с врачами инфекционных отделений больниц, которые ежедневно спасают больных COVID-19, к примеру, во Львовской или Черновицкой областях.

Ляшко подчеркнул, что человек "не верит" аккурат до того момента, пока сам или кто-то из его близких не окажется в больнице с диагнозом COVID-19.

"Всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой и Львовской областей начали работать с больными коронавирусной болезнью", - заявил он.

По словам главного санитарного врача, в мире при беспрецедентных в истории карантинных ограничениях только официально с начала года заболели около 25 млн человек, и примерно 1 млн из них умерли.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

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