Ляшко: существует вероятность возвращения к строгому карантину

17:46 27 Август Киев, Украина

Количество заболевших украинцев коронавирусной инфекцией, продолжает увеличиваться, существует вероятность того, что Украина вновь вернется к жестким карантинным мерам.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

«Не буду лукавить — возможность строгого карантина существует. Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не более какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось каждый день, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается», — сказал Ляшко.

Однако никаких больничных коек не хватит, если люди не будут соблюдать ограничений.



По словам главного врача, сейчас Украина идет по «желтому» сценарию, который предусматривает 4000 летальных случаев на конец года. Наихудшим среди вариантов есть «черный» — 7000 умерших на конец года.