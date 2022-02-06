Ляшко сообщил о поставке в Украину таблеток от коронавируса COVID-19

12:37 06 Февраль Киев, Украина

Долгое время о таблетках от коронавируса только говорили. И вот, в Украину поступила первая партия долгожданных таблеток Молнупиравир. Этот препарат от COVID-19 производит американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme. Как сообщил сегодня на своей странице в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко, речь идет о 60 тысячах курсов препарата.

По его словам, это лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранит жизнь пациентам из групп риска.

"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата", – написал Ляшко.

Он отметил, что Молнупиравир – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный коронавирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о закупке Украиной партии Молнупиравира. Этот препарат используют для лечения пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.