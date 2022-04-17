Ляшко рассказал о преимуществах вакцины Moderna

11:32 18 июля Киев, Украина

Основной отличительной особенностью, которой обладает американская ковид-вакцина Moderna - это то, что после полного курса вакцинации в Украине будут выдавать международное свидетельство о вакцинации.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он напомнил, что американская вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Полный курс прививок предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. В аэропорт Борисполь доставили более двух миллионов доз.

Это четвертая вакцина, которая будет использоваться в Украине: на данный момент прививки делают вакцинами AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac.

Вакцину разработала американская биотехнологическая компания Moderna. Препарат успешно прошел испытания и допущен к использованию в США, а в январе этого года разрешение на применение дали и в ЕС.

Официальное название препарата — mRNA-1273. Вакцина основана на технологии mRNA (матричная РНК), которая побуждает организм вырабатывать аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.

Вакцинация происходит в 2 этапа: сначала делают первую прививку, а через 28 дней повторную. Вакцина не требует глубокой заморозки и может храниться в обычной морозильной камере при -20°С.