Ляшко пригласил записаться на вакцинацию граждан младше 59 лет

14:11 29 Апрель Киев, Украина

Уже сегодня украинцы в возрасте от 18 до 59 лет могут записаться через приложение "Дія" и ожидать своей очереди. Они будут приглашены на вакцинацию, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп.

Об этом он заявил на брифинге.



Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дію". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.