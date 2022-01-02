Ляшко пригласил записаться на вакцинацию граждан младше 59 лет

Уже сегодня украинцы в возрасте от 18 до 59 лет могут записаться через приложение "Дія" и ожидать своей очереди. Они будут приглашены на вакцинацию, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп.
Об этом он заявил на брифинге.
Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.
Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.
Напомним, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки сделали 70 468 прививок.
Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.
Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.
Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.
Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.
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