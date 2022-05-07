Ляшко дал прогнозы относительно вспышки штамма "Дельта" в Украине

21:04 05 августа Киев, Украина

Виктор Ляшко сравнил ситуацию с коронавирусом в Украине за прошлый год с нынешней и сделал неутешительные прогнозы - пандемия может вспыхнуть с новой силой в любой момент.

Об этом он заявил 5 августа в эфире телеканала "Украина 24".



"Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года", – сказал министр.



Он напомнил, что к концу августа прошлого года в Украине выявляли около 2,5 тыс. случаев, а с начала осени начался рост количества заболевших.