Лидером по заболеваемости в Украине стала Харьковская область

11:09 11 Апрель Киев, Украина

Последние дни во многих областях Украины наблюдается некоторое снижение суточного показателя заболеваемости коронавирусом. Так, по опубликованной в Facebook информации от министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки, 10 апреля, в Украине выявили более 12 тысяч новых случаев коронавируса.

Сообщается, что на утро 11 апреля выявили 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за сутки: госпитализированы - 4 694 человека; летальных случаев - 235; выздоровели - 5 034; сделано тестов за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

В то же время 4 048 человек привили против COVID-19 за 10 апреля. При этом в Запорожской области вакцинировали всего 10 человек, по нескольку десятков привили в Николаевской, Волынской, Житомирской, Закарпатской и Кировоградской областях. В Черкасской области вакцинация вообще остановилась.

Накануне в Украине выявили 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло.