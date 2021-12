Лето и коронавирус: планы украинцев на отпуск

21:25 07 Июль Киев, Украина

Опрос, в котором приняло участие более 1200 участников с 19 по 24 июня 2020 года показал, что почти четверть граждан Украины планируют отдыхать за границей летом текущего года.



В то же время отмечается, что каждый пятый не хочет проходить обсервацию ни дома, ни за границей.



Также 45% респондентов планируют отдых в Украине и только 14% не планируют поездки вообще, а 17% намерены провести



Среди опрошенных, которые планируют отдых за границей, больше всего желающих поехать в Египет - 40% и Турцию - 36%. Также в планах украинских туристов - посетить Кипр, Грецию, Албанию.



Как выяснилось, почти 40% опрошенных не имеют опасений относительно путешествий. В то же время 20% боятся заразиться коронавирусом в путешествии, еще 20% опасаются не вернуться домой вовремя.

В то же время 72% опрошенных поддерживают изменения концепции All Inclusive, в частности в отношении использования защитных экранов при сервировке блюд, подачу блюд официантами, а также увеличение расстояния между столами в ресторанах более чем до двух метров.



В свою очередь респонденты, избравшие для отдыха Украину, планируют отдыхать в Одессе (30%) или на Закарпатье (30%). В основном они намерены снимать комнаты, квартиры или дома и только 17% планируют селиться в гостиницах.



Половина выбравших отдых в Украине опасаются, что цена отдыха в стране не будет соответствовать качеству. Также респонденты опасаются плохого сервиса и вероятного скопления людей.



Сервис указывает, что неделя отдыха в июле будет стоить в Турции - от 7940 грн за одного человека по системе All Inclusive, в Египете - от 6600 грн (All Inclusive), в Черногории - от 8965 грн без питания на восемь дней.