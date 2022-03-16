"Красный" уровень эпидбезопасности будет действовать в 100 админединицах

12:23 23 октября Киев, Украина

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании 23 октября, изменила карантинное зонирование Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов по итогам заседания комиссии.



🔴В частности, к 9 областным центрам, в которых установлен «красный» уровень, попали еще два - Ровно и Николаев. Следовательно, он будет действовать в 11 областных центрах: Черновцах, Ровно, Хмельницком, Чернигове, Харькове, Северодонецке, Николаеве, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске и Тернополе.



🟠К «оранжевому» уровню эпидемической опасности отнесены 437 административных единиц, что на 37 больше, чем на прошлой неделе. В частности, он будет действовать в 12 областных центрах: Виннице, Луцке, Житомире, Львове, Днепре, Краматорске, Ужгороде, Запорожье, Одессе, Херсоне, Черкассах и в Киеве.



🟡 «Желтый» уровень эпидемической опасности будет действовать в 53 административных единицах. К «зеленому» уровню эпидемической опасности отнесены 27 административных единиц, тогда как неделю назад он был установлен в 54 городах и районах.