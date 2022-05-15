Ковид-вакцина в Украине будет в феврале

Максим Степанов уверил, что для получения первых партий вакцины в Украине есть все необходимые условия.
Он добавил, что сейчас Минздрав ведет переговоры о хранении вакцин. Ведь некоторые из них, например, разработки Pfizer, должны храниться при ультранизких температурах -80°C. Министерство обсуждает возможность их хранения с промышленными предприятиями, у которых есть для этого подходящие холодильные мощности, добавил министр.
По словам Степанова, вакциной от Pfizer в первую очередь будут вакцинированы категории населения, которые Минздрав может "очень четко проконтролировать": медработники, военнослужащие, сотрудники сферы образования. Это объясняется специфическими условиями хранения и применения вакцин разработки этой компании, пояснил министр.
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