Ковид в Украине: суточный показатель приближается к 10 000

09:57 05 ноября Киев, Украина

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 850 новых случаев заболевания коронавирусом (из них детей - 369, медработников - 514).

Также за последние сутки ⬇️

🔺️госпитализовано - 1269 человек;

🔺️летальних случаев - 193;

🔺️выздоровело - 8378 человек;

🔺️проведено тестирований за сутки - 75598 (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).



За все время пандемии в Украине⬇️

◾️заболело - 430467 человек;

◾️выздоровело - 184782 человека;

◾️летальних случаев - 7924;

◾️проведено ПЦР-тестов - 3470669.





Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Количество заболевших в регионах⬇️



📍г. Киев - 41 373 случаи;

📍Винницкая область - 11 644 случаи;

📍Волынская область - 14 889 случаев;

📍Днепропетровская область - 16 600 случаев;

📍Донецкая область - 12 873 случаи;

📍Житомирская область - 16 598 случаев;

📍Закарпатская область - 15 849 случаев;

📍Запорожская область - 11 750 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 22 521 случай;

📍Киевская область - 18 329 случаев;

📍Кировоградская область - 2 813 случаев;

📍Луганская область - 4 104 случая;

📍Львовская область - 32 069 случаев;

📍Николаевская область - 9 306 случаев;

📍Одесская область - 26 838 случаев;

📍Полтавская область - 11 079 случаев;

📍Ровенская область - 20 671 случай;

📍Сумская область - 13 196 случаев;

📍Тернопольская область - 21 499 случаев;

📍Харьковская область - 40 330 случаев;

📍Херсонская область - 4 852 случая;

📍Хмельницкая область - 17 989 случаев;

📍Черкасская область - 10 085 случаев;

📍Черновицкая область - 23 708 случаев;

📍Черниговская область - 9502 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.