Ковид в Украине: суточный показатель приближается к 10 000

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 850 новых случаев заболевания коронавирусом (из них детей - 369, медработников - 514).
Также за последние сутки ⬇️
🔺️госпитализовано - 1269 человек;
🔺️летальних случаев - 193;
🔺️выздоровело - 8378 человек;
🔺️проведено тестирований за сутки - 75598 (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).
За все время пандемии в Украине⬇️
◾️заболело - 430467 человек;
◾️выздоровело - 184782 человека;
◾️летальних случаев - 7924;
◾️проведено ПЦР-тестов - 3470669.
🔺️госпитализовано - 1269 человек;
🔺️летальних случаев - 193;
🔺️выздоровело - 8378 человек;
🔺️проведено тестирований за сутки - 75598 (методом ПЦР - 46856, методом ИФА - 28742).
За все время пандемии в Украине⬇️
◾️заболело - 430467 человек;
◾️выздоровело - 184782 человека;
◾️летальних случаев - 7924;
◾️проведено ПЦР-тестов - 3470669.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Количество заболевших в регионах⬇️
📍г. Киев - 41 373 случаи;
📍Винницкая область - 11 644 случаи;
📍Волынская область - 14 889 случаев;
📍Днепропетровская область - 16 600 случаев;
📍Донецкая область - 12 873 случаи;
📍Житомирская область - 16 598 случаев;
📍Закарпатская область - 15 849 случаев;
📍Запорожская область - 11 750 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 22 521 случай;
📍Киевская область - 18 329 случаев;
📍Кировоградская область - 2 813 случаев;
📍Луганская область - 4 104 случая;
📍Львовская область - 32 069 случаев;
📍Николаевская область - 9 306 случаев;
📍Одесская область - 26 838 случаев;
📍Полтавская область - 11 079 случаев;
📍Ровенская область - 20 671 случай;
📍Сумская область - 13 196 случаев;
📍Тернопольская область - 21 499 случаев;
📍Харьковская область - 40 330 случаев;
📍Херсонская область - 4 852 случая;
📍Хмельницкая область - 17 989 случаев;
📍Черкасская область - 10 085 случаев;
📍Черновицкая область - 23 708 случаев;
📍Черниговская область - 9502 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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