Ковид в Украине: 11 968 новых случаев

На утро 17 ноября, в Украине зарегистрировано 11 968 новых случаев COVID-19, из них 516 детей и 564 медицинских работников.
Также за минувшие сутки ⤵️
▪️госпитализированы - 1610 человек;
▪️летальных случаев - 159;
▪️выздоровели - 6786 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в частности методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
За все время пандемии в Украине ⤵️
🔺заболели - 557657 человек;
🔺выздоровели - 250983 человека;
🔺летальних случаев - 9856;
🔺проведено ПЦР-тестов - 3979421.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍г. Киев - 52642 случаи;
📍Винницкая область - 14 103 случая;
📍Волынская область - 19 297 случаев;
📍Днепропетровская область - 22 877 случаев;
📍Донецкая область - 17 713 случаев;
📍Житомирская область - 23 447 случаев;
📍Закарпатская область - 19 826 случаев;
📍Запорожская область - 20 025 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
📍Киевская область - 25 787 случаев;
📍Кировоградская область - 3753 случая;
📍Луганская область - 5215 случаев;
📍Львовская область - 37 970 случаев;
📍Николаевская область - 12 998 случаев;
📍Одесская область - 34 176 случаев;
📍Полтавская область - 15 884 случая;
📍Ровенская область - 25 596 случаев;
📍Сумская область - 18 903 случая;
📍Тернопольская область - 23 938 случаев;
📍Харьковская область - 48 586 случаев;
📍Херсонская область - 7357 случаев;
📍Хмельницкая область - 23 547 случаев;
📍Черкасская область - 14 233 случая;
📍Черновицкая область - 28692 случаи;
📍Черниговская область - 12 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
▪️госпитализированы - 1610 человек;
▪️летальных случаев - 159;
▪️выздоровели - 6786 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в частности методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).
За все время пандемии в Украине ⤵️
🔺заболели - 557657 человек;
🔺выздоровели - 250983 человека;
🔺летальних случаев - 9856;
🔺проведено ПЦР-тестов - 3979421.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Количество заболеваний в регионах:
📍г. Киев - 52642 случаи;
📍Винницкая область - 14 103 случая;
📍Волынская область - 19 297 случаев;
📍Днепропетровская область - 22 877 случаев;
📍Донецкая область - 17 713 случаев;
📍Житомирская область - 23 447 случаев;
📍Закарпатская область - 19 826 случаев;
📍Запорожская область - 20 025 случаев;
📍Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
📍Киевская область - 25 787 случаев;
📍Кировоградская область - 3753 случая;
📍Луганская область - 5215 случаев;
📍Львовская область - 37 970 случаев;
📍Николаевская область - 12 998 случаев;
📍Одесская область - 34 176 случаев;
📍Полтавская область - 15 884 случая;
📍Ровенская область - 25 596 случаев;
📍Сумская область - 18 903 случая;
📍Тернопольская область - 23 938 случаев;
📍Харьковская область - 48 586 случаев;
📍Херсонская область - 7357 случаев;
📍Хмельницкая область - 23 547 случаев;
📍Черкасская область - 14 233 случая;
📍Черновицкая область - 28692 случаи;
📍Черниговская область - 12 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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