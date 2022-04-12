Ковид в Украине: 11 968 новых случаев

09:41 17 ноября Киев, Украина

На утро 17 ноября, в Украине зарегистрировано 11 968 новых случаев COVID-19, из них 516 детей и 564 медицинских работников.

Также за минувшие сутки ⤵️



▪️госпитализированы - 1610 человек;

▪️летальных случаев - 159;

▪️выздоровели - 6786 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 67 127 (в частности методом ПЦР - 37 770, методом ИФА - 29 357).



За все время пандемии в Украине ⤵️



🔺заболели - 557657 человек;

🔺выздоровели - 250983 человека;

🔺летальних случаев - 9856;

🔺проведено ПЦР-тестов - 3979421.



За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.



Количество заболеваний в регионах:



📍г. Киев - 52642 случаи;

📍Винницкая область - 14 103 случая;

📍Волынская область - 19 297 случаев;

📍Днепропетровская область - 22 877 случаев;

📍Донецкая область - 17 713 случаев;

📍Житомирская область - 23 447 случаев;

📍Закарпатская область - 19 826 случаев;

📍Запорожская область - 20 025 случаев;

📍Ивано-Франковская область - 28 972 случая;

📍Киевская область - 25 787 случаев;

📍Кировоградская область - 3753 случая;

📍Луганская область - 5215 случаев;

📍Львовская область - 37 970 случаев;

📍Николаевская область - 12 998 случаев;

📍Одесская область - 34 176 случаев;

📍Полтавская область - 15 884 случая;

📍Ровенская область - 25 596 случаев;

📍Сумская область - 18 903 случая;

📍Тернопольская область - 23 938 случаев;

📍Харьковская область - 48 586 случаев;

📍Херсонская область - 7357 случаев;

📍Хмельницкая область - 23 547 случаев;

📍Черкасская область - 14 233 случая;

📍Черновицкая область - 28692 случаи;

📍Черниговская область - 12 120 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.