Ковид рекорды США: 911 находится на пределе возможностей

20:11 03 декабря Киев, Украина

Штаты по прежнему занимают лидирующую позицию в мире по приросту и смертности от коронавируса. Сегодня CNN сообщили о новых антирекордах в отношении COVID-19



Количество новых случаев заражений в сутки составило 203 737 – больше всего за время эпидемии, а число смертей достигло 2804, что превысило предыдущий дневной максимум в 2603 человека, установленный 15 апреля.



Третий антирекорд – количество госпитализаций пациентов с COVID-19. За минувшие сутки в больницы попали 100 226 пациентов.



"Через неделю мы будем говорить о 3000 смертельных случаях в день", – сказал доктор Джонатан Райнер, кардиолог и профессор медицины в Университете Джорджа Вашингтона.



Директор CDC доктор Роберт Редфилд предположил, что зимние месяцы станут самым трудным временем в истории здравоохранения США.



В Американской ассоциации скорой помощи констатировали, что система вызова службы экстренной помощи 911 находится на пределе возможностей.



"Без дополнительной помощи она, вероятно, не выдержит, когда мы вступим в третью волну распространения вируса на Среднем Западе и Западе", – заявили в ассоциации.