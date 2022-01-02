Коронавирусная статистика: заболеваемость в Украине снизилась

09:33 25 Апрель Киев, Украина

Минздрав Украины отметил снижение суточного прироста заболеваемости коронавирусом в стране. По его данным за минувшие сутки, 24 апреля, было зафиксировано 7930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 231 больной умер. Среди зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек. В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, из которых летальных случаев - 42 323.

Число заболевших и число прививок за сутки в Украине:

  • Киев - 330 случаев / 241 прививки;
  • Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;
  • Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;
  • Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;
  • Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;
  • Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;
  • Закарпатская область - 34 случая / 13 прививок;
  • Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;
  • Киевская область - 441 случай / 293 прививки;
  • Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;
  • Луганская область - 52 случая / 45 прививок;
  • Львовская область - 294 случая / 101 прививки;
  • Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;
  • Одесская область - 481 случай / 414 прививок;
  • Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;
  • Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;
  • Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;
  • Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;
  • Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;
  • Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;
  • Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;
  • Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;
  • Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;
  • Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.

Напомним, что за пятницу в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания COVID-19. Это на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. При этом темпы вакцинации снижаются.