Коронавирусная статистика: заболеваемость в Украине снизилась

Минздрав Украины отметил снижение суточного прироста заболеваемости коронавирусом в стране. По его данным за минувшие сутки, 24 апреля, было зафиксировано 7930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 231 больной умер. Среди зараженных - 331 ребенок и 98 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы доставили 3 688 человек. В субботу зафиксировали 6574 выздоровления.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболели уже 2 025 271 человек, из которых летальных случаев - 42 323.
Число заболевших и число прививок за сутки в Украине:
- Киев - 330 случаев / 241 прививки;
- Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;
- Волынская область - 228 случаев / 171 прививки;
- Днепропетровская область - 1034 случая / 237 прививок;
- Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;
- Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;
- Закарпатская область - 34 случая / 13 прививок;
- Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;
- Ивано-Франковская область - 65 случаев / 20 прививок;
- Киевская область - 441 случай / 293 прививки;
- Кировоградская область - 186 случаев / 154 прививки;
- Луганская область - 52 случая / 45 прививок;
- Львовская область - 294 случая / 101 прививки;
- Николаевская область - 350 случаев / 134 прививки;
- Одесская область - 481 случай / 414 прививок;
- Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;
- Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;
- Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;
- Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;
- Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;
- Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;
- Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;
- Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;
- Черновицкая область - 115 случаев / 164 прививки;
- Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.
Напомним, что за пятницу в Украине зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания COVID-19. Это на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. При этом темпы вакцинации снижаются.
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